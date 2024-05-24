Ти є моя Одеса: Монатік презентував нову запальну композицію "А що?"

Відомий український співак Дмитро Монатік вперше за довгий час презентував нову пісню "А що?" та кліп до неї. Режисеркою танцювального відео стала номінантка на "Ґреммі" українка Таня Муіньо.

Новий ролик на пісню "А що?" це 20-та спільна робота тандема MONATIK та Муіньо, які зняли свій перший кліп "Кружит" ще у 2016 році. Знімання нового кліпу "А що?" проходили в Києві.

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У кадрі артист постає перед судом. Спочатку його хвалять, а потім засуджують та погрожують розлучити з коханою. Попри усі загрози, він залишається стійким, продовжує вірити і опирається на власну рішучість. Він робить усе, аби врешті подолати проблеми і возз'єднатися з головною героїнею. У пісні Монатік також згадує про Одесу та Чорне море.

У своєму Instagram співак заявив, що новий кліп – це частина екранізації його майбутнього мюзиклу. Ймовірно, артист зараз працює над створенням другої частини "Ритму".

Будь ласка, віднесіться до цієї роботи, як до екранізації одного з номерів майбутнього мюзиклу, – написав співак.

Українська режисерка Таню Муіньо народилася в Одесі. Її відеороботи набирають мільйони переглядів. Зірка завоювала прихильність американських знаменитостей і стала популярною серед культових виконавців. Вона створювала кліпи для Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia та Дженіфер Лопес.

Варто вказати, що саме Муіньо поставила конкурсний номер для alyona alyona та Jerry Heil на "Євробаченні-2024".

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