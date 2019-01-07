Переможниця Танців із зірками показала гарячі фото з Мальдів

Гарячими знімками в купальнику Ілона Гвоздьова із задоволенням ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram.

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка разом з шоуменом Ігорем Ласточкіним стала переможницею проекту Танці з зірками 2018, вирушила на заслужений відпочинок до океану.

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Щоб розслабитися, вдосталь наплаватися і засмагнути Ілона вибрала Мальдівські острови. На фото вона позує на пляжі, біля води, біля басейну, біля пальм і на пірсі, раз у раз приймаючи спокусливі пози і демонструючи струнке і гнучке тіло.

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