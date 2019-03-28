На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сергій Бабкін – Моє кохання: дивитись новий мінімалістичний кліп
-
- 33
Український співак Сергій Бабкін випустив новий кліп на пісню "Моє кохання" зі свого крайнього альбому "Музасфера". Дивіться онлайн відео та діліться враженнями!
Режисером кліпу "Моє кохання" став Дмитро Гук. Мінімалізм, непідробна емоційність та символізм – ось головні характеристики відеоновинки. Усі події ролика відбуваються у будці, яку спеціально побудувала одна з найкращих художників України – Олена Гаджилова.
Тут більше: Текст і слова пісні Сергій Бабкін - Моє кохання
Головний, але ненав'язливий символ кліпу, – це червоний голуб. Він – мир, а мир – це любов, яку уособлює сам Бабкін. Зацініть і ви!
Дивитися онлайн новий кліп Сергій Бабкін – Моє кохання:
"Я дуже люблю мінімалізм, і в цьому відеокліпі все те, що потрібно, все саме так, як я люблю: нічого зайвого, концентрація уваги, тільки слова і мої емоції, мій стан", – наголосив Бабкін.
А як вам нова відеоробота артиста?
Слухайте також: Потужна новинка YARMAK – Тут мій дім
-
14:40Сексуальна Шакіра кардинально змінила імідж
-
14:26Леся Нікітюк розбурхала Instagram відвертим вбранням
-
13:55В Іспанії створили унікальну 3D-модель арабського меча
-
13:43Слуга народу: вийшла весела пародія на серіал від гуцулки Баби Доцьки
-
13:29Учені виявили планету з хмарами із заліза
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:12DakhaBrakha – Пливе човен: слухайте потужний саундтрек до фільму Вулкан
-
12:51Настя Каменських показала пікантний тизер до нового відео
-
12:35Майже раритет: з'явилися підліткові фото Меган Маркл
-
12:23Гнучкий смартфон від Xiaomi показали на відео
-
12:11Усик оголосив про перехід у суперважку вагу та відмовився від поясу WBA
-
12:00Привіт з 90-х: улюблені зарубіжні мультики нашого дитинства
-
11:41УЄФА відкрив справу проти збірної України через Мораєса: чи варто нам хвилюватися
-
11:20Лисий з Brazzers став винуватцем церковного курйозу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:07Сергій Бабкін – Моє кохання: дивитись новий мінімалістичний кліп
-
10:50Вчені пояснили, чому ми залежні від смартфонів
-
10:20Продукти, які містять найбільше води
-
09:50Фотограф створює новий світ за допомогою фігурок
-
09:20Фритата без яєць: смачний та швидкий рецепт
-
08:50Американська авіакомпанія додала нову графу з вибором гендеру
-
08:20Спокуслива модель plus-size похизувалася фігурою в розкішній сукні
-
07:58Американець створює реалістичні картини-головоломки
-
07:31Hyundai анонсувала найменший і найдешевший кросовер
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 28 березня
-
13:43Слуга народу: вийшла весела пародія на серіал від гуцулки Баби Доцьки
-
12:00Привіт з 90-х: улюблені зарубіжні мультики нашого дитинства
-
11:07Сергій Бабкін – Моє кохання: дивитись новий мінімалістичний кліп
- 27 березня
-
22:53Секс без презерватива: науковці розповіли, хто і чому на нього погоджується
-
21:00Гороскоп на 28 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Як зараз виглядають близнючки, які зіграли дочку Росса і Рейчел у Друзях
-
16:00Слово дня: ҐОРҐОШІ
-
13:33Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців
-
10:21Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 27 березня
- 26 березня
-
22:546 помилок під час сексу, які ви робите регулярно
-
21:15Гороскоп на 27 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
-
16:00Слово дня: БЛАВАТ
-
14:00Анекдоти про політику і політиків: актуальні жарти про наболіле
-
12:13Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
-
10:19Популярні пісні: плейлист свіжих хітів березня для гарного настрою
-
08:10Вибори президента 2019: дата, коли відбудуться вибори в Україні
- 25 березня
-
23:50Люксембург – Україна: відео голів і огляд матчу відбору на Євро 2020
-
21:0026 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:00Вибори 2019: новий рейтинг змінив позиції кандидатів у президенти України
-
18:00Володимир Кличко святкує день народження: біографія та історія успіху чемпіона
-
16:10Слово дня: БАЮРА
-
13:59Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео
-
12:13ТЕСТ: Хто ти – Порохобот чи ЗеКомандер? Визнач свого ідеального кандидата!