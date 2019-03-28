Сергій Бабкін – Моє кохання: дивитись новий мінімалістичний кліп

Український співак Сергій Бабкін випустив новий кліп на пісню "Моє кохання" зі свого крайнього альбому "Музасфера". Дивіться онлайн відео та діліться враженнями!

Режисером кліпу "Моє кохання" став Дмитро Гук. Мінімалізм, непідробна емоційність та символізм – ось головні характеристики відеоновинки. Усі події ролика відбуваються у будці, яку спеціально побудувала одна з найкращих художників України – Олена Гаджилова.

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Головний, але ненав'язливий символ кліпу, – це червоний голуб. Він – мир, а мир – це любов, яку уособлює сам Бабкін. Зацініть і ви!

Дивитися онлайн новий кліп Сергій Бабкін – Моє кохання:

"Я дуже люблю мінімалізм, і в цьому відеокліпі все те, що потрібно, все саме так, як я люблю: нічого зайвого, концентрація уваги, тільки слова і мої емоції, мій стан", – наголосив Бабкін.

А як вам нова відеоробота артиста?

Сергій Бабкін

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