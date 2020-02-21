Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Ліга Європи

Серфер зняв на відео пляж, який кишів акулами

  • 26
Серфер зняв на відео пляж, який кишів акулами - фото 1

33-річний серфер Джеремі Джонстон на пляжі в американському окрузі Нью-Смірна-Біч зняв на відео кілька десятків акул, які полювали на рибу.

Хлопець прийшов на пляж, щоб покататися на дошці. Після серфінгу він дістав дрон, щоб зробити кілька кадрів над пляжем. Коли він відзняв потрібні кадри, то помітив, що в океані плавають акули. Десятки хижаків на мілководді полювали на рибу. Джонстон відразу попередив людей про небезпеку і попросив вийти з води.

І ще: Фотограф зняв унікального рожевого ската: вражаючі кадри

На наступний день американець знову прийшов на той же пляж, щоб зайнятися серфінгом. До слова, чернопері акули настільки поширені в Нью-Смірна-Біч, що експерти називають цей район світовою столицею нападу акул.

Дивіться також: Як британці розбираються з аварією: епічне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото
  • Вчора, 12:13
  • 7611
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
  • 17 лютого, 16:00
  • 288
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2113054
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл