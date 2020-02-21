Серфер зняв на відео пляж, який кишів акулами

33-річний серфер Джеремі Джонстон на пляжі в американському окрузі Нью-Смірна-Біч зняв на відео кілька десятків акул, які полювали на рибу.

Хлопець прийшов на пляж, щоб покататися на дошці. Після серфінгу він дістав дрон, щоб зробити кілька кадрів над пляжем. Коли він відзняв потрібні кадри, то помітив, що в океані плавають акули. Десятки хижаків на мілководді полювали на рибу. Джонстон відразу попередив людей про небезпеку і попросив вийти з води.

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На наступний день американець знову прийшов на той же пляж, щоб зайнятися серфінгом. До слова, чернопері акули настільки поширені в Нью-Смірна-Біч, що експерти називають цей район світовою столицею нападу акул.

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