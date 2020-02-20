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Фотограф зняв унікального рожевого ската: вражаючі кадри

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Фотограф зняв унікального рожевого ската: вражаючі кадри - фото 1

Фотографу Крістіану Лейну випадково вдалося зафіксувати єдиного у світі рожевого ската виду Manta alfredi.

Чоловік розповів, що відправився до острова Леді-Елліот біля південного краю Великого Бар'єрного Рифа, що біля східного узбережжя Австралії. Фотограф хотів зробити фото черепах і акул. Однак зовсім не очікував зустріти таке диво природи.

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"Яка дивна та абсолютно незабутня зустріч!" – підписав знімки Лейн, опублікувавши їх у своєму Instagram.

Вперше унікальна особина була виявлена ​​дайвером Райаном Джеффрі у 2015 році. З того часу, за словами місцевих жителів, ската бачили всього близько 10 разів. Рибина отримала кличку Інспектор Клюзо на честь персонажа серії фільмів Рожева пантера. Його розміри становлять близько 3,3 метра.

Вчені вважають, що риба має такий незвичайний колір через ерітрізм – порушення пігментації шкірного покриву на користь червоного або близьких з ним кольорів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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