Серену Вільямс оштрафували на велику суму за скандал на US Open

Легендарну американську тенісистку Серену Вільямс оштрафували на 17 тисяч доларів за поведінку у фіналі US Open.

У вирішальному матчі проти Наомі Осаки Вільямс отримала три попередження за порушення правил поведінки і, поступаючись сет і брейк, вона була позбавлена гейму.

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За підказку тренера (перше попередження) грошовий штраф 4 тис. доларів, за зламану ракетку (друге попередження) 3 тис. доларів, а за образу судді (зняття очків) 10 тис. доларів штрафу. Зазначимо, що за виступ у Нью-Йорку Вільямс отримала 1 850 000 доларів.

Втім, Серена Вільямс заявила, що поки не збирається завершувати кар'єру. "Навіть коли я не могла грати, психологічно я була готова виступати. Я завжди стежила за матчами і була частиною всього цього. Я ніколи не думала про завершення кар'єри. Я все ще хочу брати участь у змаганнях, вигравати турніри "Великого шолома". Ставши матір'ю, я не втратила бажання грати в теніс..."

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