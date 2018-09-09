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Серена Вільямс влаштувала істерику під час фіналу US Open

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Серена Вільямс програла другий фінал Grand Slam поспіль - фото 1
Серена Вільямс програла другий фінал Grand Slam поспіль / people

Серена Вільямс сенсаційно поступилася у фіналі US Open Наомі Осаці, а у другому сеті американка отримала штрафний гейм за образу судді.

23-кратна переможниця турнірів серії Великого шолома Серена Вільямс влаштувала справжню виставу під час фіналу US Open проти Наомі Осаки. Американка назвала суддю матчу брехуном і злодієм, а після того, як він зняв з неї гейм викликала на корт головного рефері турніру і почала говорити про гендерну нерівність.

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Зазначимо, що арбітр попередив Серену після того, як вгледів підказку з трибун від тренера тенісистки Патрика Муратоглу.

"У мене з тренером немає ніяких сигналів, ми ніколи не обговорювали сигнали. Я навіть ніколи не викликаю тренера на корт. Не розумію, чому Муратоглу сказав, що підказував мені. Може, він сказав щось на кшталт "ти впораєшся". Я була на іншому кінці корту. Мені потрібно уточнити, що він мав на увазі..."

20-річна Осака виграла свій перший фінал турніру Великого шолома в кар'єрі і з нового тижня стане сьомою ракеткою світу. Серена Вільямс програла другий фінал Grand Slam поспіль, але все одно підніметься на 16-й рядок у рейтингу.

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Джерело: people
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