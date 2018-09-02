Найкращий удар турніру US Open в США від найтитулованішого тенісиста світу: відеофакт

Один з найтитулованіших тенісистів світу Роджер Федерер виконав удар, який ЗМІ тепер називають найкращим на US Open – відкритому чемпіонаті США.

У третьому колі Федерер зустрівся з Ніком Кірьосом (спойлер: Роджер переміг і в 17-й раз поспіль вийшов у 1/8 фіналу). Під час третього сету швейцарець нібито "зішкріб" м'яч з корту і направив його поруч зі стійкою.

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Инопланетный розыгрыш от Федерера, после которого Кирьос чуть не пошел за автографом прямо во время матча #USOpen при поддержке @1xstavka pic.twitter.com/MghqfkwMhv — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 2 вересня 2018 р.

Правила тенісу, до речі, підтримують таке явище: будь-який удар повз стійку, який в підсумку потрапляє в корт, вважається правильним. Навіть якщо м'яч пролетів нижче рівня сітки.

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