Серена Вільямс створила сукню, які підійде під будь-яку фігуру

Американська тенісистка Серена Вільямс, котра у травні 2018 року створила свій бренд одягу Serena, змоделювала сукню, яка ідеально сяде на будь-яку фігуру. Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті, опублікувавши відеопрезентацію нової моделі під назвою Twist Front Dress.

Ніхто у світі не виглядає однаково. Ми всі дуже різні, з різними характерами і рисами, – розповідає Серена в ролику. – Чи існує кращий спосіб продемонструвати цю модель, ніж зробити це на кожному типі фігури?

І ще: Тіна Кароль позувала на пляжі у відвертому образі

У ролику дівчата різної комплекції позують у сукні та діляться своїми враженнями. Модель представлена ​​у червоному кольорі з V-подібним вирізом.

Спортсменка заснувала бренд Serena для того, щоб створювати практичний одяг за доступними цінами для дівчат, які хочуть повірити в себе та показати свою красу.

Сукня Twist Front Dress вже є на сайті бренду за ціною $ 120.

Читайте також: Завжди юна Хайді Клум у прозорій сукні здивувала фанатів