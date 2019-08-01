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Серена Вільямс створила сукню, які підійде під будь-яку фігуру

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Сукня від Серени Вільямс підійде кожній жінці - фото 1
Сукня від Серени Вільямс підійде кожній жінці / gettyimages

Американська тенісистка Серена Вільямс, котра у травні 2018 року створила свій бренд одягу Serena, змоделювала сукню, яка ідеально сяде на будь-яку фігуру. Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті, опублікувавши відеопрезентацію нової моделі під назвою Twist Front Dress.

Ніхто у світі не виглядає однаково. Ми всі дуже різні, з різними характерами і рисами, – розповідає Серена в ролику. – Чи існує кращий спосіб продемонструвати цю модель, ніж зробити це на кожному типі фігури?

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У ролику дівчата різної комплекції позують у сукні та діляться своїми враженнями. Модель представлена ​​у червоному кольорі з V-подібним вирізом.

Спортсменка заснувала бренд Serena для того, щоб створювати практичний одяг за доступними цінами для дівчат, які хочуть повірити в себе та показати свою красу.

Сукня Twist Front Dress вже є на сайті бренду за ціною $ 120.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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