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Консервована кукурудза на зиму: рецепти приготування в домашніх умовах
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Сезон кукурудзи у розпалі – не проґавте момент та заготуйте консервовані качани чи окремі зерна кукурудзи на зиму. Ми підготували для вас найкращі та прості рецепти, як це зробити!
Як консервувати кукурудзу на зиму
Інгредієнти:
- Кукурудза – 350 г
- Вода – 200 мл
- Сіль – 1 ч.л.
- Цукор – 1 ч.л.
Рецепт приготування консервованої кукурудзи на зиму:
- Очистити качани від листя, рилець, зрізати стебло і верх качана.
- Промити качани, скласти у велику каструлю.
- Залити водою, поставити на вогонь, варити до м'якості зерен.
- Злити воду, дати охолонути.
- Зрізати зерна з качанів.
- Укласти зерна в стерилізовані банки.
- Додати в воду цукор і сіль, довести до кипіння, проварити 2-3 хвилини.
- Залити кукурудзу киплячим маринадом, накрити кришкою.
- Поставити банку стерилізуватися протягом години.
- Герметично закрити залізними кришками.
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Консервована кукурудза з аспірином
Інгредієнти:
- Кукурудзяні качани – 10 шт
- Цукровий пісок – 5 ст. л.
- Сіль – 1 ст. л. з верхом
- Оцет 9% – 2 ст. л.
- Аспірин – за бажанням
Рецепт консервування кукурудзи на зиму:
- Початки кукурудзи очистити та промити у воді.
- Дно казана вистелити зеленою шкіркою. Помістимо на них кукурудзу і додамо 4 ст. л. цукрового піску. Заливаємо казан водою і на плиту.
- Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і відварюємо качани близько 25 хвилин з моменту закипання. Після чого різко переміщує їх в миску з холодною водою і залишаємо там на 10 хвилин, змінивши воду ще два-три рази.
- Потім акуратно ножем зрізати зерна та перекласти їх в глибоку місткість.
- Наповнимо кукурудзяними зернами банки не до краю.
- Дно каструлі для стерилізації застелити невеликим рушником або відрізком тканини, щоб банки не лопнули при кипінні. Розмістимо набиті банки та залити між ними воду до їх плічок, наповнюючи каструлю.
- Всипати в кожну банку по 1/3 ст. л. цукрового піску і додати таку ж кількість солі.
- Залити гарячу воду до початку горлечок. Помістити каструлю на плиту, довести до кипіння, а після зменшимо вогонь до середнього.
- Простерилізувати банки з зернами близько 1 години, прикривши їх зверху кришками. За 2-3 хвилини до кінця стерилізації залити в кожну з них 9% оцет. На 0,5 банку влити 1 ст. л. оцту, а на 300 мл – 0,5 ст.л.
- Витягнути банки з каструлі та відразу ж закрутити на них кришки або ж закрити їх ключем для консервації.
- Можна додати в кожну банку по 0,5 таблетки аспірину – він буде перешкоджати бродінню.
Консервована кукурудза в домашніх умовах на зиму
Інгредієнти:
- Кукурудза – 4 качани
- Вода – 0,5 л
- Лимонна кислота – 1/2 ч.л.
- Цукор (можна більше) – 1 ст.л.
- Сіль – дрібка
Рецепт приготування кукурудзи в банках:
- Зварити кукурудзу та відокремити зерна від качана.
- Закип'ятити маринад.
- Далі в нього всипати кукурудзу та проварити 5 хвилин.
- У стерилізовані банки засипати гарячу кукурудзу та залити тим же маринадом.
- Закрутити банки.
Консервована кукурудза початками на зиму
Інгредієнти:
- Кукурудза
- Сіль
- Цукор
- Оцет 70%
Рецепт приготування кукурудзи на зиму:
- Кукурудзу беремо молоду, без пошкоджень, ретельно очищаємо і варимо 30 хвилин без солі.
- Потім промиваємо холодною водою та укладаємо в банки.
- Заливаємо окропом, додаємо на 3-х літрову банку 4 ст.л цукру +2 ст.л солі, ставимо стерилізувати на 40 хвилин, потім додаємо 1 ч.л. оцту 70%, закручуємо і ретельно загортаємо до повного охолодження.
- Потім зберігати в холоді.
Консервована кукурудза на зиму з оцтом
Інгредієнти:
- Кукурудза – 4 качани
- Сіль – 1 ч. л. без верху
- Цукор – 2 дрібки
- Оцет 9% – 2 ст. л.
- Лід – 8 кубиків
Рецепт приготування кукурудзи на зиму з оцтом:
- Промийте кукурудзу в воді, очистьте та викладіть поверх кукурудзяного листя в казан.
- Помістіть казан на плиту. Влийте гарячу воду і відваріть кукурудзу близько 10-12 хвилин з моменту кипіння.
- Різко охолодіть в крижаній воді, додавши в неї кубики льоду. Це дозволить щільній шкірці зерен розм'якшитися.
- З кожного качана зріжте зерна гострим ножем.
- Наповніть ними чисту, вимиту банку.
- Всипте в банку сіль і цукор, але цукор додавайте тільки в тому випадку, якщо сама кукурудза на смак не дуже солодка.
- Влийте 9% оцет, долийте окріп до плічок банки (не заповнюючи банку доверху). Помістіть її в каструлю або казан на рушник.
- Влийте воду в місткість, накрийте банку металевою кришкою і помістіть місткість на плиту. Стерилізуйте близько 20 хвилин з моменту кипіння води на середньому нагріві.
- Після цього вийміть місткість з пропареною кукурудзою. Якщо ви збираєтеся зберігати консервацію в коморі у квартирі, то додайте в неї 0,5 таблетки аспірину. Якщо ж на холоді, то можна не додавати. Засукайте банку з кришкою ключем для консервації. Переверніть дном верх і остудіть.
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