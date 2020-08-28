Консервована кукурудза на зиму: рецепти приготування в домашніх умовах

Сезон кукурудзи у розпалі – не проґавте момент та заготуйте консервовані качани чи окремі зерна кукурудзи на зиму. Ми підготували для вас найкращі та прості рецепти, як це зробити!

Як консервувати кукурудзу на зиму

Інгредієнти:​​

Кукурудза – 350 г

Вода – 200 мл

Сіль – 1 ч.л.

Цукор – 1 ч.л.

Рецепт приготування консервованої кукурудзи на зиму:

Очистити качани від листя, рилець, зрізати стебло і верх качана. Промити качани, скласти у велику каструлю. Залити водою, поставити на вогонь, варити до м'якості зерен. Злити воду, дати охолонути. Зрізати зерна з качанів. Укласти зерна в стерилізовані банки. Додати в воду цукор і сіль, довести до кипіння, проварити 2-3 хвилини. Залити кукурудзу киплячим маринадом, накрити кришкою. Поставити банку стерилізуватися протягом години. Герметично закрити залізними кришками.

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Консервована кукурудза з аспірином

Інгредієнти:​​

Кукурудзяні качани – 10 шт

Цукровий пісок – 5 ст. л.

Сіль – 1 ст. л. з верхом

Оцет 9% – 2 ст. л.

Аспірин – за бажанням

Рецепт консервування кукурудзи на зиму:

Початки кукурудзи очистити та промити у воді. Дно казана вистелити зеленою шкіркою. Помістимо на них кукурудзу і додамо 4 ст. л. цукрового піску. Заливаємо казан водою і на плиту. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і відварюємо качани близько 25 хвилин з моменту закипання. Після чого різко переміщує їх в миску з холодною водою і залишаємо там на 10 хвилин, змінивши воду ще два-три рази. Потім акуратно ножем зрізати зерна та перекласти їх в глибоку місткість. Наповнимо кукурудзяними зернами банки не до краю. Дно каструлі для стерилізації застелити невеликим рушником або відрізком тканини, щоб банки не лопнули при кипінні. Розмістимо набиті банки та залити між ними воду до їх плічок, наповнюючи каструлю. Всипати в кожну банку по 1/3 ст. л. цукрового піску і додати таку ж кількість солі. Залити гарячу воду до початку горлечок. Помістити каструлю на плиту, довести до кипіння, а після зменшимо вогонь до середнього. Простерилізувати банки з зернами близько 1 години, прикривши їх зверху кришками. За 2-3 хвилини до кінця стерилізації залити в кожну з них 9% оцет. На 0,5 банку влити 1 ст. л. оцту, а на 300 мл – 0,5 ст.л. Витягнути банки з каструлі та відразу ж закрутити на них кришки або ж закрити їх ключем для консервації. Можна додати в кожну банку по 0,5 таблетки аспірину – він буде перешкоджати бродінню.

Консервована кукурудза в домашніх умовах на зиму

Інгредієнти:​​

Кукурудза – 4 качани

Вода – 0,5 л

Лимонна кислота – 1/2 ч.л.

Цукор (можна більше) – 1 ст.л.

Сіль – дрібка

Рецепт приготування кукурудзи в банках:

Зварити кукурудзу та відокремити зерна від качана. Закип'ятити маринад. Далі в нього всипати кукурудзу та проварити 5 хвилин. У стерилізовані банки засипати гарячу кукурудзу та залити тим же маринадом. Закрутити банки.

Консервована кукурудза початками на зиму

Інгредієнти:​​

Кукурудза

Сіль

Цукор

Оцет 70%

Рецепт приготування кукурудзи на зиму:

Кукурудзу беремо молоду, без пошкоджень, ретельно очищаємо і варимо 30 хвилин без солі. Потім промиваємо холодною водою та укладаємо в банки. Заливаємо окропом, додаємо на 3-х літрову банку 4 ст.л цукру +2 ст.л солі, ставимо стерилізувати на 40 хвилин, потім додаємо 1 ч.л. оцту 70%, закручуємо і ретельно загортаємо до повного охолодження. Потім зберігати в холоді.

Консервована кукурудза на зиму з оцтом

Інгредієнти:​​

Кукурудза – 4 качани

Сіль – 1 ч. л. без верху

Цукор – 2 дрібки

Оцет 9% – 2 ст. л.

Лід – 8 кубиків

Рецепт приготування кукурудзи на зиму з оцтом:

Промийте кукурудзу в воді, очистьте та викладіть поверх кукурудзяного листя в казан. Помістіть казан на плиту. Влийте гарячу воду і відваріть кукурудзу близько 10-12 хвилин з моменту кипіння. Різко охолодіть в крижаній воді, додавши в неї кубики льоду. Це дозволить щільній шкірці зерен розм'якшитися. З кожного качана зріжте зерна гострим ножем. Наповніть ними чисту, вимиту банку. Всипте в банку сіль і цукор, але цукор додавайте тільки в тому випадку, якщо сама кукурудза на смак не дуже солодка. Влийте 9% оцет, долийте окріп до плічок банки (не заповнюючи банку доверху). Помістіть її в каструлю або казан на рушник. Влийте воду в місткість, накрийте банку металевою кришкою і помістіть місткість на плиту. Стерилізуйте близько 20 хвилин з моменту кипіння води на середньому нагріві. Після цього вийміть місткість з пропареною кукурудзою. Якщо ви збираєтеся зберігати консервацію в коморі у квартирі, то додайте в неї 0,5 таблетки аспірину. Якщо ж на холоді, то можна не додавати. Засукайте банку з кришкою ключем для консервації. Переверніть дном верх і остудіть.

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