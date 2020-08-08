Середньовіччя в дії: у Тоскані бари й ресторани продають їжу та напої через "винні вікна"

Коронавірус не планує відступати, тож у Тоскані деякі бари та ресторани вирішили повернутися до середньовічної традиції. Тепер вони подають їжу та напої через "винні віконця". І виглядає це дуже епічно.

"Винні вікна" (Buchette del vino) – це невеликі наскрізні отвори в стінах в основному старих резиденцій і дворянських будинків, що вперше з'явилися у XVII столітті. Багаті флорентійці використовували їх для того, щоб продавати надлишки вина робітничому класу.

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Улюблений напій подають крізь віконце

Люди могли стукати у маленькі дерев'яні віконниці і отримати свої пляшки безпосередньо від сімей Антінорі, Фрескобальді та Рікасолі, які досі виробляють одні з найвідоміших вин Італії, – розповів в бесіді з Insider президент Асоціації.

Згодом "винні вікна" з'явилися також у Сієні і Пізі. Перестали їх використовувати тільки на початку минулого століття, а більшість з них були назавжди втрачені після повені 1966 року.

У 1630-х роках, коли Італію охопила епідемія чуми, продавці використовували "винні вікна", щоб безпечно продавати свій товар. І навіть тоді, усвідомлюючи важливість самоізоляції, оплату брали безконтактно: покупцям передавали через вікно металеву тацю, куди вони могли покласти гроші, а потім його дезінфікували оцтом.

Асоціація винних вікон була створена у 2016 році, щоб розповісти туристам і нагадати місцевим мешканцям про цю невід'ємну частину тосканської культури. Представники Асоціації відшукали у Флоренції 150 "винних вікон" і нанесли їх на карту.

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