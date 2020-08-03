Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Іспанський бар заборонив виконувати відому пісню в караоке, і ось чому

  • 30
Іспанський бар заборонив виконувати відому пісню в караоке, і ось чому - фото 1

Ірландський паб Мерфі в іспанському місті Корралехо відзначився новою формою боротьби з поширенням коронавірусу. Там вирішили заборонити виконувати в караоке популярну пісню Ніла Даймонда "Sweet Caroline".

Існує думка, що при співі (особливо гучному) з нашого рота і носа вилітають частинки вологи як при чханні або кашлі. Звичайно, не в такій кількості – але їх може бути цілком достатньо, щоб заразитися COVID-19. Тому в деяких курортних містечках вирішили якщо не забороняти караоке, то хоча б розміщувати співаючих людей так, щоб між ними і глядачами було мінімум три метри.

І ще: Чоловік знайшов на парковці 4 тисячі доларів: його реакція вразила мережу

Іспанський бар заборонив виконувати відому пісню в караоке, і ось чому - фото 418924

Але ось ірландський паб Мерфі в іспанському курортному містечку Корралехо зважився на відчайдушний крок. Там вирішили не забороняти караоке, а обмежити одну найпопулярнішу пісню – "Sweet Caroline".

Пісня "Sweet Caroline" давно стала частиною світової культури і багато хто знає її напам'ять. Вона випущена ще у 1969 році – і так і залишилася хітом назавжди. Її часто використовують під час спортивних подій, на різних масових заходах – і, звичайно ж, співають в караоке.

Це і стало причиною заборони. Пісня настільки популярна, що практично кожен раз, коли її починають виконувати в пабі, на вулиці знаходиться п'яний перехожий, який починає її підхоплювати і запускати ланцюгову реакцію з нетверезих голосів, які наспівують хіт.

Читайте також: Британець намагався пограбувати банк, але все зіпсувала записка

Джерело: irishpost
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
  • 30 липня, 14:12
  • 135
Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
  • 31 липня, 15:18
  • 308
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2458878
Загрузка...
Новини