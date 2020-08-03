Іспанський бар заборонив виконувати відому пісню в караоке, і ось чому

Ірландський паб Мерфі в іспанському місті Корралехо відзначився новою формою боротьби з поширенням коронавірусу. Там вирішили заборонити виконувати в караоке популярну пісню Ніла Даймонда "Sweet Caroline".

Існує думка, що при співі (особливо гучному) з нашого рота і носа вилітають частинки вологи як при чханні або кашлі. Звичайно, не в такій кількості – але їх може бути цілком достатньо, щоб заразитися COVID-19. Тому в деяких курортних містечках вирішили якщо не забороняти караоке, то хоча б розміщувати співаючих людей так, щоб між ними і глядачами було мінімум три метри.

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Але ось ірландський паб Мерфі в іспанському курортному містечку Корралехо зважився на відчайдушний крок. Там вирішили не забороняти караоке, а обмежити одну найпопулярнішу пісню – "Sweet Caroline".

Пісня "Sweet Caroline" давно стала частиною світової культури і багато хто знає її напам'ять. Вона випущена ще у 1969 році – і так і залишилася хітом назавжди. Її часто використовують під час спортивних подій, на різних масових заходах – і, звичайно ж, співають в караоке.

Це і стало причиною заборони. Пісня настільки популярна, що практично кожен раз, коли її починають виконувати в пабі, на вулиці знаходиться п'яний перехожий, який починає її підхоплювати і запускати ланцюгову реакцію з нетверезих голосів, які наспівують хіт.

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