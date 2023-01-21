Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Цей автобренд третій рік поспіль став світовим лідером з продажу машин

  • 72
Цей автобренд третій рік поспіль став світовим лідером з продажу машин - фото 1

Укравтопром повідомляють, що Toyota та Volkswagen вже багато років змагаються за лідерство на світовому авторинку. Читайте далі та дізнайтеся, хто з них виборов першість!

Концерн Volkswagen Group представив звіт щодо продажів своїх автомобілів у грудні 2022 року. Відомо, що за рік VW Group реалізували 8,26 млн авто, що є на 7% гірше за результат 2021 року, а також є найнижчим показником за останні 11 років.

І ще: ТОП 5 найпопулярніші китайські автобренди на українському ринку

Після цього стало зрозуміло, що у конкурентній боротьбі на світовому ринку третій рік поспіль перемагає Toyota Motor.

Цікаво, що Toyota Motor ще не надала відомостей щодо продажу за грудень, проте за 11 місяців минулого року компанії вдалося реалізувати 9,56 млн авто. Зазначають, що такому успіху Toyota сприяли поліпшення ситуації з дефіцитом запчастин та відновлення сталого попиту, насамперед у Північній Америці.

Цей автобренд третій рік поспіль став світовим лідером з продажу машин - фото 518671

До теми: Автомобілем 2023 року став електрокросовер

пропозиції партнерів
Новини