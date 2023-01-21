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Цей автобренд третій рік поспіль став світовим лідером з продажу машин
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Укравтопром повідомляють, що Toyota та Volkswagen вже багато років змагаються за лідерство на світовому авторинку. Читайте далі та дізнайтеся, хто з них виборов першість!
Концерн Volkswagen Group представив звіт щодо продажів своїх автомобілів у грудні 2022 року. Відомо, що за рік VW Group реалізували 8,26 млн авто, що є на 7% гірше за результат 2021 року, а також є найнижчим показником за останні 11 років.
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Після цього стало зрозуміло, що у конкурентній боротьбі на світовому ринку третій рік поспіль перемагає Toyota Motor.
Цікаво, що Toyota Motor ще не надала відомостей щодо продажу за грудень, проте за 11 місяців минулого року компанії вдалося реалізувати 9,56 млн авто. Зазначають, що такому успіху Toyota сприяли поліпшення ситуації з дефіцитом запчастин та відновлення сталого попиту, насамперед у Північній Америці.
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