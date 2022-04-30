Серед нас мільйон супергероїв: Alyona Alyona випустила потужний трек "Перемога"

Альона Альона записала новий трек про війну, яку розв'язала росія, – "Перемога". Це вже третя творча робота реперки за останні місяці. Слухайте нову музичну композицію про Україну!

Альона Альона розповіла, що одного разу в її рідному місті Баришівка була довга комендантська година, яка тривала чотири дні. Тоді виконавиця вперше мала час, щоб щось написати після виходу попередньої пісні "Молитва".

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"Раніше агресію я не пускала у своє серце. Завжди була зайнята потребами людей і волонтерством. Але кожна подія в Бучі, Маріуполі, Харкові, Чернігові, луганській та донецькій областях злістю просочувалися крізь мене майже непомітно. Просочувалися в саме серце. Скільки звірств ще б не зробили російські солдати, ми все одно переможемо і кожен з них все одно розплатиться за всі свої вчинки. Перемога за нами! Слава Україні!" – прокоментувала Альона Альона свою нову роботу.

Тож новий трек "Перемога" – це монолог, яким хоче поділитися реперка, це ті емоції та думки, які накопичилися, і знайшли вихід на папері.

Слухати пісню Alyona Alyona – Перемога:

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