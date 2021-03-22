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Серед цих знаків Зодіаку найбільше довгожителів
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Між датою народження і тривалістю життя є певна залежність. Дізнайтеся, хто зі знаків Зодіаку народжений під щасливою зорею!
Тельці мають всі необхідні якості, щоб прожити довге життя. Для початку, вони мають дійсно міцне здоров'я і хворіють вкрай рідко. Вони не дають собі лінуватися. Постійно займаються спортом і в цілому ведуть активний спосіб життя. Крім того, вони просто не дозволяють собі жаліти себе і валятися в ліжку. Ні, все це не про них. Швидше, Телець вирушить на пробіжку і займеться загартовуванням, пише
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Терези. Дисбаланс між гармонією і врівноваженістю майже завжди цього знака схиляє до переживань. Щоб прожити повноцінне життя і насолоджуватися її приємними моментами, варто акцентувати увагу на здоров'ї і постійно уникати неприємних ситуацій.
Козеріг. Для них важливо вигадати правильну позицію, яка не підпустить до себе хронічні хвороби. Обидві статі Козерогів можуть цілком щасливо прожити до 86 років. Результат їх довголіття криється в трепетному ставленні до самих себе.
Водоліям допомагають зберегти своє здоров'я або вилікуватися зовсім ліки і не лікарні. Якщо так можна висловитися, вони лікують самі себе. Вони відновлюють своє здоров'я і заповнюють свою енергію за допомогою своїх же внутрішніх ресурсів. А, крім того, Водолії мають невичерпний запас позитивного настрою і мислення. І він також допомагає їм боротися з недугами. Це звучить майже неможливо, але Водолій швидше вилікує себе сам, наприклад, за допомогою медитації і позитивного мислення, ніж йому допоможуть традиційні лікарі і ліки.
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