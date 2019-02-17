Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри

Талановитий фотограф створює фантастичні знімки, які нагадують кадри з фільмів. Це варто побачити!

Знайомтесь, Неманья Секулич (Nemanja Sekulic) – сербський педагог та цифровий художник, який мешкає та працює у Белграді. Чоловік обожнює поєднувати у своїх роботах звичайні будні та справжню магію, а все завдяки фоторедакторам, у яких уміло працює. Тому не дивно, що за профілем чоловіка в соцмережі Instagram стежать понад 16 тисяч користувачів.

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"Мене завжди цікавили чари та наукова фантастика, реальність – лише для тих, у кого бракує уяви. У своїй роботі я намагаюся відтворити ідею, що все можливо – ідеальну концепцію відсутності обмежень", – ділиться сам Неманья.

Джерело всіх фото: instagram.com/ns_photography

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