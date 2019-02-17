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Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри

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Сербський вчитель створює казкові фото - фото 1
Сербський вчитель створює казкові фото / instagram.com/ns_photography

Талановитий фотограф створює фантастичні знімки, які нагадують кадри з фільмів. Це варто побачити!

Знайомтесь, Неманья Секулич (Nemanja Sekulic) – сербський педагог та цифровий художник, який мешкає та працює у Белграді. Чоловік обожнює поєднувати у своїх роботах звичайні будні та справжню магію, а все завдяки фоторедакторам, у яких уміло працює. Тому не дивно, що за профілем чоловіка в соцмережі Instagram стежать понад 16 тисяч користувачів.

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"Мене завжди цікавили чари та наукова фантастика, реальність лише для тих, у кого бракує уяви. У своїй роботі я намагаюся відтворити ідею, що все можливо ідеальну концепцію відсутності обмежень", – ділиться сам Неманья.

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308202

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308203

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308204

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308205

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308206

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308207

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308208

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308209

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308210

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308211

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308212

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308213

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308214

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308215

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308216

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308217

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308218

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308219

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308220

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308221

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308222

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308223

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308224

Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри - фото 308225

Джерело всіх фото: instagram.com/ns_photography

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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