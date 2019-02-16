Повсякденне життя у Північній Кореї: рідкісні кадри

Як насправді живуть люди в одній з найзагадковіших країн світу. Пропонуємо вам фоторепортаж з Північної Кореї.

9 вересня 1948 року на політичній карті світу з'явилася нова держава – Північна Корея. На чолі його встав 36-річний Кім Ір Сен, який і зараз носить титул Вічного Президента КНДР і фактично вважається її керівником, навіть незважаючи на те, що з моменту його смерті пройшло 20 років...

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Сьогодні КНДР – одна з найзагадковіших країн, притому що за останні роки вона стала більш відкритою для зовнішнього світу, а у внутрішній політиці стали відбуватися нехай і не дуже швидкі, але зміни. Просто подивіться на фото, зроблені туристами і тими, хто живе і працює в КНДР. Велика частина знімків була зроблена в Пхеньяні.

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