Сенаторка випадково показала груди в онлайн-конференції (фото)

Мексиканська сенаторка опинилась у центрі обговорень через те, що з'явилась топлес прямо під час онлайн-зустрічі з чиновниками. У цій ситуацій представниця верхньої палати Конгресу Мексики знайшла, що відповісти хейтерам і не тільки.

Президент Комісії з гендерної рівності та сенаторка від штату Гуанахуато 66-річна Марта Люсія Мічер наприкінці травня опинилась у неприємній ситуації. Під час онлайн-конференції з 15 іншими політиками жінка випадково роздяглась.

І ще: Ірландський депутат брав участь в онлайн-дебатах без штанів: кумедне відео

Річ у тому, що жінка забула вимкнути камеру, коли вирішила переодягнутись, тож її голий бюст побачили всі учасники зустрічі. До того ж, скріншот з цим випадком почав поширюватись в мережі. На Мічер посипався шквал критики щодо її тіла та зовнішності.

Але сенаторка вирішила не мовчати, тож опублікувала в соцмережах відкритий лист із вибаченням за таку помилку, а також поставила на місці всіх хейтерів.

"У певний момент зустрічі, не розуміючи, що камера мого комп'ютера була увімкнення, я переодяглась, показавши голий торс. Я продовжувала участь конференції, а завдяки дзвінку сенаторів зрозуміла свою помилку", – пояснила вона. Жінка додала, що ще не навчилась працювати у новому режимі та не до кінця розібралась з обладнанням.

Негатив щодо своєї фігури Марта вирішила не терпіти, хоч і попросила вибачення за таку незручність для інших.

"Я жінка, яка боролась за лівих упродовж майже 30 років і яка займала різні громадські ролі, обіцяючи захищати права людей. Я жінка, якій не соромно за власне тіло, я люблю його і турбуюсь про нього", – додала сенатор.

Comparto con ustedes este texto, agradezco sinceramente todas y cada una de las muestras de cariño y solidaridad. Por el respeto a la dignidad de todas las mujeres y las niñas. pic.twitter.com/lJEcX9qx0S — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) May 29, 2020

Читайте також: Стюардеса кумедно потролила пасажира і стала зіркою мережі: відео