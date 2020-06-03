Ірландський депутат брав участь в онлайн-дебатах без штанів: кумедне відео

Ірландський євродепутат Люк Фланаган взяв участь в дебатах по відеозв'язку. Все б нічого, але чиновник спілкувався з колегами без штанів. Курйозний ролик опублікували у Twitter.

Під час дебатів по відеозв'язку у Європарламенті осоромився депутат з Ірландії після участі в обговоренні без штанів. Так, під час виступу Люк Фланаган з приводу виплат фермерам, на відео було помітно, що він сидить в ліжку без штанів.

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Пізніше Фланаган пояснив, що він тільки що повернувся з пробіжки і був у футболці за дві хвилини до цього.

#CONFINAMIENTO

¿Un eurodiputado del @parlamentoUE interviene ¡¡desde la cama y ¿¿¿ en paños menores??? para analizar el impacto del Marco Financiero Plurianual #MFP en la #PAC ?



‍♂️ Esfuerzos en la comisión parlamentaria #COMAGRI por contener la risa.#coronavirus#COVIDー19 pic.twitter.com/R6SOIS7ZDY — Jorge Jaramillo (@jorjaramil) June 2, 2020

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