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Ірландський депутат брав участь в онлайн-дебатах без штанів: кумедне відео

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Ірландський депутат брав участь в онлайн-дебатах без штанів: кумедне відео - фото 1

Ірландський євродепутат Люк Фланаган взяв участь в дебатах по відеозв'язку. Все б нічого, але чиновник спілкувався з колегами без штанів. Курйозний ролик опублікували у Twitter.

Під час дебатів по відеозв'язку у Європарламенті осоромився депутат з Ірландії після участі в обговоренні без штанів. Так, під час виступу Люк Фланаган з приводу виплат фермерам, на відео було помітно, що він сидить в ліжку без штанів.

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Пізніше Фланаган пояснив, що він тільки що повернувся з пробіжки і був у футболці за дві хвилини до цього.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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