На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сенатор зі США увімкнув віртуальний фон під час відеодзвінка, але все одно спалився
-
- 24
3 травня член сенату американського штату Огайо, республіканець Ендрю Бреннер під'єднався до відеоконференції в Zoom, перебуваючи за кермом автомобіля. Це він намагався приховати, але щось пішло не так.
Сенатор встановив на фон інтер'єр будинку, проте він був пристебнутий ременем безпеки. Як видно на відео, він кілька разів повертався, щоб перебудуватися на дорозі, а в кадрі з'являлися дерева та будівлі, повз які він проїжджав.
Це цікаво: Цуценя президента Ірландії намагалося привернути увагу господаря, поки той давав інтерв'ю
Повний запис наради опублікували на сайті урядового телебачення сенату. На ролику видно, що спочатку Бреннер під'єднався до конференції, перебуваючи в салоні припаркованого автомобіля, однак потім він встановив віртуальний фон. Під час водіння сенатор досить часто дивився в камеру.
Виданню The Columbus Dispatch Бреннер розповів, що він не звертав уваги на відео і не відволікався від керування автомобілем. За його словами, під час більшої частини наради він перебував у припаркованому автомобілі.
Відеоконференція за участю Бреннера проходила у той день, коли в парламент штату внесли законопроєкт про заборону вести прямі трансляції, писати повідомлення та користуватися іншими мобільними додатками під час водіння. Попередні пропозиції про подібні заборони були відхилені законодавцями.
Читайте також: Чоловік виграв у лотерею Mitsubishi і розбив його наступного дня
-
19:11Higher Power: Coldplay танцює з інопланетянами на новому музичному відео
-
18:54Названий найшкідливіший маринад для шашлику
-
18:45Холостяк 11 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
-
18:24Коти люблять сидіти в коробках, навіть якщо вони намальовані: нове дослідження
-
18:14Гороскоп на 8 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:50Вийшов фінальний трейлер дев'ятої Пили з Семюелом Л. Джексоном
-
17:42У мережі показали, як працює режим ноутбука в Xiaomi Mi Mix Fold: відео
-
17:25Стосунки в сучасному світі: як зробити, щоб вони приносили щастя
-
17:13Сенатор зі США увімкнув віртуальний фон під час відеодзвінка, але все одно спалився
-
16:52Дружина актора Дмитра Ступки засвітила велике тату на стегні: фото
-
16:41Мадс Міккельсен розповів про зйомки нового фільму про Індіану Джонса
-
16:21Яка популярна їжа послаблює імунну систему
-
16:09На торги виставлять єдиний вцілілий ліванський спорткар, який знявся у Форсажі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:00Картинки з Днем матері 2021: листівки, відкритки і фото для привітання
-
15:50Лапароскопічні операції в Ужгороді: мінімум травматизму при високій ефективності лікування
-
15:48На Childish Gambino подали до суду через плагіат у пісні This Is America
-
15:25Привітання з Днем матері 2021 в прозі: вітання мамі своїми словами
-
15:16Усі обговорюють перемогу Анни Богдан на проєкті Холостяк ще до завершення шоу
-
14:53У мільйонах смартфонів на Snapdragon виявили вразливість: у чому проблема
-
14:30Три знаки Зодіаку, яких чекають різкі зміни у травні
-
14:13У мережі з'явилися перші фото зі зйомок приквелу Гри престолів
-
13:59У Renault показали, як виглядатиме електричний Megane
-
13:33Tiffany представила першу колекцію чоловічих обручок
-
17:25Стосунки в сучасному світі: як зробити, щоб вони приносили щастя
-
14:53У мільйонах смартфонів на Snapdragon виявили вразливість: у чому проблема
-
11:49Щасливчики травня: три знаки Зодіаку, яких чекає фінансовий успіх цього місяця
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 травня
-
07:13Усього одна проста зміна у житті дозволить почуватися бадьорими щоранку
- 06 травня
-
21:48Експерти розповіли, чому з віком секс стає лише кращим
-
19:30Надто спекотно: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
15:55Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті
-
12:50Найкращі друзі за знаком Зодіаку: хто найвірніший, а з ким не варто товаришувати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 травня
-
07:22Здорове харчування – це просто: турецька дієтологиня поділилася весняним секретом
- 05 травня
-
21:48ЧЕЛСІ ▶ РЕАЛ МАДРИД онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:41Зміни, які відбуваються з вами, якщо ви кинете курити: через 1 день, місяць, 5 років
-
15:30Очікування і реальність: епічні фото з мережі, які змусять сміятись до сліз
-
12:21Як змінювалася найбагатша знаменитість Великобританії Адель: фото і відео
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 травня
- 04 травня
-
21:45МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ПСЖ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
19:52Як облаштувати сад: круті ідеї з мережі (фото)
-
16:30Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн
-
13:50Як стати щасливим за 30 секунд: дієвий лайфхак від професора психології
-
11:15Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
- 03 травня
-
20:13Що означають кольорові смужки на тюбиках зубної пасти
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць