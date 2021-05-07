Сенатор зі США увімкнув віртуальний фон під час відеодзвінка, але все одно спалився

3 травня член сенату американського штату Огайо, республіканець Ендрю Бреннер під'єднався до відеоконференції в Zoom, перебуваючи за кермом автомобіля. Це він намагався приховати, але щось пішло не так.

Сенатор встановив на фон інтер'єр будинку, проте він був пристебнутий ременем безпеки. Як видно на відео, він кілька разів повертався, щоб перебудуватися на дорозі, а в кадрі з'являлися дерева та будівлі, повз які він проїжджав.

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Повний запис наради опублікували на сайті урядового телебачення сенату. На ролику видно, що спочатку Бреннер під'єднався до конференції, перебуваючи в салоні припаркованого автомобіля, однак потім він встановив віртуальний фон. Під час водіння сенатор досить часто дивився в камеру.

Виданню The Columbus Dispatch Бреннер розповів, що він не звертав уваги на відео і не відволікався від керування автомобілем. За його словами, під час більшої частини наради він перебував у припаркованому автомобілі.

Відеоконференція за участю Бреннера проходила у той день, коли в парламент штату внесли законопроєкт про заборону вести прямі трансляції, писати повідомлення та користуватися іншими мобільними додатками під час водіння. Попередні пропозиції про подібні заборони були відхилені законодавцями.

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