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Сенатор Бразилії спантеличила світ вульгарним вбранням

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Політик продемонструвала свій пишний бюст - фото 1
Політик продемонструвала свій пишний бюст / Pervo

У Бразилії новоспечений політик привела у здивування і захват усіх своїм пікантним нарядом. Сміливо чи вульгарно?

На офіційний захід новий бразильський сенатор 44-річна Ана Паула да Сілва, яка вважає себе затятою феміністкою, одягла яскраво-червону сукню з дуууже глибоким декольте, в якому вона склала присягу.

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Політик продемонструвала свій пишний бюст, на який не звернути увагу було неможливо. Спочатку сенатор приховувала груди під червоним жакетом, проте у момент виголошення клятви вона зняла його, чим викликала хвилю обурень у мережі і серед бразильських ЗМІ.

Щодо вибору відвертого вбрання Ана дала феміністичні пояснення, наголосивши на тому, що жінка вільна в своєму виборі.

Сенатор Бразилії спантеличила світ вульгарним вбранням - фото 306374

Сенатор Бразилії спантеличила світ вульгарним вбранням - фото 306373

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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