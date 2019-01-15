Декольте до пупка: Елізабет Херлі вразила фанатів

Популярна модель Елізабет Херлі вкотре підкорила розкішним образом та ідеальною фігурою.

53-річна англійська акторка та модель Елізабет Херлі не тільки займається своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад мільйон підписників. І це не дивно, адже жінка не тільки активно наповнює акаунт, а й вражає своєю стрункою фігурою та чудовим виглядом.

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Нещодавно Елізабет побувала на вікенді на заході у місті Марракеш, для якого обрала ефектну сукню з відвертим декольте. Що й казати, фанатам припав до душі такий образ, адже Ліз засипали компліментами та лайками.

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