Названо акторський склад другого сезону Відьмака: у ньому зіграє зірка Гри престолів

У Netflix оголосили акторський склад другого сезону популярного серіалу "Відьмак". Дізнайтесь, хто долучиться до Генрі Каввіла та інших цього разу.

"Континент щойно став більшим", – відзначили в компанії і виклали список імен у твіттері.

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The Continent just got a little bigger. Here's the new cast of #TheWitcher Season 2:



Yasen Atour as Coen

Agnes Bjorn as Vereena

Paul Bullion as Lambert

Kristofer Hivju as Nivellen

Thue Ersted Rasmussen as Eskel

Aisha Fabienne Ross as Lydia

Mecia Simson as Francesca — NX (@NXOnNetflix) February 21, 2020

До проєкту приєднався Крістофер Хівью, відомий за роллю Тормунда в "Грі престолів". У другому сезоні "Відьмака" він зіграє напівведмедя-напівлева Нівеллена, якого за сюжетом книги Геральт зустрічає під час своїх мандрів. Монстр живе у своєму багатому домі і періодично запрошує до себе дівчат, сподіваючись, що любов зможе зняти з нього чари та повернути людську подобу. До речі, брукси Вереєну, з якою у Нівеллена був роман, зіграє Агнес Брукнер ("Одного разу в казці").

Крім того, Пол Бульон ("Гострі козирки", "Патрік Мелроуз") і Ту Ерстед Расмуссен ("Сіра зона") зіграють соратників Геральта, відьмаків Ламберта і Ескеля. За першоджерелом, це одні з останніх відьмаків у світі, які пройшли тренування Школи Вовка в Каер Морхені та пережили Випробування травами – жорстоку процедуру, у результаті якої хлопчики здобували надздібності відьмаків.

Головних героїв зіграють колишні актори – Генрі Кавілл (Геральт з Рівії), Фрейя Аллан (принцеса Цірілла) і Аня Чалотра (чародійка Йенніфер).

Тим часом в Англії вже повним ходом йде виробництво другого сезону "Відьмака", що активно підтверджує Генрі Кавілл, викладаючи фото з кіньми у своєму інстаграмі.

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