Селін Діон пояснила, чому не хоче стосунків з чоловіками

Співачка Селін Діон готова назавжди відмовитися від стосунків з чоловіками. Днями вокалістка стала почесною гостею американської програми The Today Show.

Відома американська співачка Селін Діон розповіла, що більше не збирається вступати в романтичні стосунки з чоловіками, тому що досі думає про померлого чоловіка. Про це пише hola.

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Чоловік виконавиці, менеджер Рене Анжеліл помер п'ять років тому після довгої боротьби з онкозахворюванням. У шлюбі у них народилося троє дітей, яким вона і збирається приділяти весь свій вільний час. Про які-небудь близькі стосунки з іншими чоловіками Діон навіть і думати не може. Селін зазначила, що, наприклад, зараз вона відчуває велику любов до своїх дітей і самого життя і їй цього цілком достатньо.

Селін Діон з чоловіком

Зараз практично весь свій час Діон присвячує вихованню спадкоємців і роботі. Співачка нерідко з'являється на програмах, дає інтерв'ю і мріє про насичене концертне життя "як до пандемії коронавірусу".

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