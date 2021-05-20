Анджеліна Джолі знялася з роєм бджіл для National Geographic

Актриса Анджеліна Джолі знялася з роєм бджіл для спеціального матеріалу National Geographic. Проєкт покликаний привернути увагу до проблеми їх зникнення.

Фото та відео з Анджеліною Джолі опублікували в інстаграмі National Geographic.

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"Усі на майданчику, крім Анджеліни, були в захисних костюмах. Було дуже тихо і досить темно, щоб бджоли не хвилювалися. Анджеліна стояла, покрита бджолами, абсолютно не рухаючись протягом 18 хвилин", – заявили організатори проєкту.

Фотосесія пройшла успішно, без єдиного укусу. Перед почалося зйомки тіло актриси намазали спеціальними феромонами, щоб направити комах у потрібному напрямку.

National Geographic розповів про те, що популяція бджіл почала стрімко скорочуватися. Це може привести до голоду всього людства. У матеріалі також згадали той факт, що Анджеліна Джолі підтримала ініціативу ЮНЕСКО, яка планує збільшити чисельність бджіл на 125 мільйонів особин.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі заявила, що у неї є докази насильства з боку Бреда Пітта. Юридичні документи опублікувало видання US Weekly.

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