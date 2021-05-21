Ангел Victoria’s Secret Жасмин Тукс у бікіні показала апетитну фігуру

Модель Жасмин Тукс, яка також є "ангелом" Victoria's Secret, опублікувала спокусливе фото, на якому демонструє соковиті форми. Фоловери у захваті від красуні!

Жасмин Тукс на відпочинку приміряла кілька моделей бікіні, в яких блиснула перед камерою своїми апетитними формами.

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На одному знімку Тукс позує лежачи в чорному бікіні біля басейну, на задньому фоні видніється м'який диван і пальми. У підписі під кадром Жасмин написала: "Не хочу звідси їхати!".

На трьох інших кадрах зірка Victoria's Secret відображена на пляжі. Вона позує в жовто-помаранчевому купальнику-бандо, таких самих плавках і парео. На шиї у моделі золоті прикраси і кілька браслетів у неї на зап'ястях. У Тукс дуже гарна фігура. Розглянути яку шанувальники моделі могли в новому відвертому фотосеті.

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