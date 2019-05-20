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Селфі з дружиною: Зеленський опублікував перше фото в день інавгурації

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Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський / instagram

Новообраний президент України Володимир Зеленський опублікував перше фото в день вступу на посаду.

За п'ять хвилин до інавгурації Володимир Зеленський виклав в Instagram фото зі своєю дружиною Оленою. Примітно, що знімок був зроблений в Маріїнському парку. Після селфі екс-шоумен відправився у Верховну Раду.

І ще: Володимир Зеленський склав присягу та офіційно став президентом України

"Новий етап. Ми готові", – лаконічно підписав фото новоспечений політик.

Новий етап. Ми готовi.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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