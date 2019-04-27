Селфі можуть негативно вплинути на вашу шкіру, і ось чому

Британські експерти індустрії краси провели дослідження впливу модного захоплення селфі на зовнішній вигляд людини. Виявилося, що фанати селфі можуть неабияк нашкодити шкірним покривам. Причому, негативний вплив можна порівняти з курінням.

Експерти перевірили ймовірність шкоди при користуванні гаджетами. Багато хто любить фотографувати самих себе для розміщення ефектних кадрів у соцмережах. Однак, як виявилося, це не так вже й нешкідливо. Вчені впевнені, що під впливом електромагнітних променів, які виходять від смартфона, шкіра може виснажуватися.

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При цьому фанати селфі, часом, заради найбільш вдалого кадру роблять десятки кадрів на день. Експерти індустрії краси однозначно заявляють, що випромінювання, яке отримується шкірою, істотно старить її. До клінік з проблемами старіння і пошкодження шкіри звертаються все більше селфі-фанів.

Селфі негативно впливають на вашу шкіру

Медики відзначають, що в синіх променях на телефонних дисплеях міститься більше ризиків для дерми, ніж від прямого сонячного світла. Професіонали рекомендують утриматися від захоплення селфі, особливо в юному віці.

Причому за станом шкіри дерматологи можуть навіть визначити частоту використання клієнтами телефонів для селфі. Навіть неозброєним поглядом, запевняють експерти, можна побачити тьмяну текстуру покривів на одній стороні обличчя.

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