На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Селфі можуть негативно вплинути на вашу шкіру, і ось чому
-
- 8
Британські експерти індустрії краси провели дослідження впливу модного захоплення селфі на зовнішній вигляд людини. Виявилося, що фанати селфі можуть неабияк нашкодити шкірним покривам. Причому, негативний вплив можна порівняти з курінням.
Експерти перевірили ймовірність шкоди при користуванні гаджетами. Багато хто любить фотографувати самих себе для розміщення ефектних кадрів у соцмережах. Однак, як виявилося, це не так вже й нешкідливо. Вчені впевнені, що під впливом електромагнітних променів, які виходять від смартфона, шкіра може виснажуватися.
І ще: Британці вважають, що фітнес-браслети нас нахабно обманюють
При цьому фанати селфі, часом, заради найбільш вдалого кадру роблять десятки кадрів на день. Експерти індустрії краси однозначно заявляють, що випромінювання, яке отримується шкірою, істотно старить її. До клінік з проблемами старіння і пошкодження шкіри звертаються все більше селфі-фанів.
Медики відзначають, що в синіх променях на телефонних дисплеях міститься більше ризиків для дерми, ніж від прямого сонячного світла. Професіонали рекомендують утриматися від захоплення селфі, особливо в юному віці.
Причому за станом шкіри дерматологи можуть навіть визначити частоту використання клієнтами телефонів для селфі. Навіть неозброєним поглядом, запевняють експерти, можна побачити тьмяну текстуру покривів на одній стороні обличчя.
Читайте також: Ці продукти можна їсти, навіть якщо закінчився термін придатності
-
18:49На межі вимирання: фотограф зняв надзвичайно рідкісних рептилій
-
18:21Гороскоп на 28 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Селфі можуть негативно вплинути на вашу шкіру, і ось чому
-
17:23У Китаї показали найбільший есмінець: відео
-
16:51Британці вважають, що фітнес-браслети нас нахабно обманюють
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:22Американець жбурнув свій смартфон у Дональда Трампа: відеофакт
-
16:00З Великоднем 2019: оригінальні привітання для рідних на Пасху
-
15:47Кен Блок зняв на плівку "Дмимхану" на потужному Mustang Hoonicorn
-
15:21Wi-Fi майбутнього буде працювати по лазерах
-
15:00Поздравления с Пасхой 2019: стихи, смс, проза и картинки на Пасху
-
14:49Білий дім привітав Меланію Трамп з днем народження, і це стало мемом
-
14:26Крутий похідний намет, який можна зібрати лише за хвилину
-
13:56Ці продукти можна їсти, навіть якщо закінчився термін придатності
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:29На столичних парковках з'явилися інспектори
-
12:51Як включити новий темний режим у Google Chrome на Android
-
12:25Де в Україні найдорожчий і найдешевший хліб: порівняння цін
-
11:56Бенксі підтримав радикальний екологічний рух своїм новим творінням
-
11:23Меню на Пасху 2019: які страви мають бути на святковому столі
-
10:54Науковці б'ють на сполох: морські тварини зникають з шаленими темпами
-
10:24Віталій Кличко розвеселив мережу кумедним роликом з гіпопотамом
-
09:52Якою буде watchOS 6: перший концепт
-
09:21Знайдена найбагатодітніша мама нашого століття
-
08:57Як впливає на організм повна відмова від м'яса та риби
-
18:21Гороскоп на 28 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00З Великоднем 2019: оригінальні привітання для рідних на Пасху
-
13:56Ці продукти можна їсти, навіть якщо закінчився термін придатності
-
11:23Меню на Пасху 2019: які страви мають бути на святковому столі
-
08:13В Україні посилять боротьбу із пияцтвом за кермом
- 26 квітня
-
22:14Чому в пляшці вина саме 750 мілілітрів?
-
19:10Julik про традиції святкування Великодня: "Цього року спробую побити свій рекорд"
-
17:2110 дурних запитань актору озвучування: найцікавіша професія ХХІ століття
-
16:00Великодній кошик 2019: що можна і не можна святити в церкві на Пасху
-
15:00Екскурсія у Чорнобиль: чому варто побачити місце трагедії на власні очі і чи безпечно це
-
08:59Чорнобильська катастрофа: фото і міфи про зону відчуження
-
07:00Страсна п'ятниця 2019: що не можна робити та їсти у цей день
- 25 квітня
-
22:00Полуничка для дорослих: що постять в Інстаграмі актриси секс-індустрії (18+)
-
19:25Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
-
17:25Матриця через 20 років: як змінилися актори культового фільму
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за кумедним описом!
-
14:10Говори красиво: 10 слів, які має знати кожен українець
-
11:09Верховна Рада прийняла закон про державну мову: текст
-
11:00Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
09:27Закон про державну мову 5670-д: що зміниться для українців
-
07:00Чистий четвер 2019: народні прикмети, звичаї та обряди в цей день
- 24 квітня
-
22:20Популярні та небезпечні: ці секс-пози можуть негативно вплинути на здоров'я чоловіка
-
19:15Пародія на хіт Время и Стекло – Дим поверне вас у 90-і: ностальгійне відео
-
18:00Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома предметами!