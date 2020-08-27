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Селена Гомес звабливо продає морозиво: тизер нового кліпу

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Селена Гомес показала тизер Ice Cream - фото 1
Селена Гомес показала тизер Ice Cream

Популярна співачка Селена Гомер заінтригувала шанувальників яскравими кадрами з новенького кліпу, де перетворилась у продавця морозива. Зацініть!

27-річна американська співачка Селена Гомес уміло поєднує роботу над кар'єрою, відпочинок та ведення сторінки в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать майже 190 мільйонів користувачів, адже вона зовсім не соромиться ділитись своїми думками та буднями.

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Нещодавно красуня заінтригувала фанатів сонячними кадрами з нового кліпу на пісню Ice Cream, яку записала разом з шалено популярним південнокорейським гуртом BLACKPINK. Прем'єра відео запланована вже на 28 серпня. Такою яскравою Селену не бачили вже давно:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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