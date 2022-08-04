Селена Гомес в купальнику похизувалась реальною фігурою – відео

Популярна співачка Селена Гомес продовжує боротись зі стереотипами про жіночу красу. Цього разу зірка показалась у купальнику та заявила, що не варто втягувати животики.

30-річна американська акторка та співачка Селена Гомес активно працює не лише над власною кар'єрою, а й над профілями в соцмережах. Зараз зірка все частіше знімає свіжі відео для TikTok, де має понад 42 млн підписників. Тут дівчина публікує різні розмовні ролики, поради та свої будні. І нове відео в купальнику викликало захват у фанатів, зібравши більше як 11 млн переглядів.

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На записі Селена насолоджується сонячною погодою у купальнику, використовуючи популярний звук з фразою, що не буде втягувати животик. І справді, зірка є прикладом того, що сучасним жінкам варто простіше ставитись до недосяжних стандартів краси та навіть пляжних фото. Важливо любити себе у будь-якому вигляді, що й припало до душі прихильникам Гомес.

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