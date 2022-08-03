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Алессандра Амброзіо похизувалась стрункою фігурою на пляжі

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Алессандра Амброзіо показала розкішну фігуру - фото 1
Алессандра Амброзіо показала розкішну фігуру / instagram.com/alessandraambrosio

Відома модель Алессандра Амброзіо не планує відставати від своїх юних колег за зовнішнім виглядом. Красуня активно займається спортом та не менш активно демонструє результати своїх тренувань.

Відома 41-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо активно веде сторінку в інстаграмі, де має понад 11 мільйонів шанувальників. Все тому, що найвідоміший "ангел" Victoria's Secret, яка хоч й офіційно вже кілька років не представляє компанію, продовжує залишатись однією з улюбленіших моделей у цьому бізнесі. Красуня публікує в мережі майже все, що трапляється в її житті, а також не зловживає фотошопом. І свіжі знімки з пляжу це лише підтверджують.

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У серії нових світлин можна побачити, як Алессандра позує в ефектному білому спортивному костюмі на побережжі. Важко не помітити струнку фігуру зірки і те, що вона має напрочуд молодий вигляд. Як зауважують фанати, відсутність макіяжу та проста зачіска додають Амброзіо юності.

Алессандра Амброзіо похизувалась стрункою фігурою на пляжі - фото 510780

Алессандра Амброзіо похизувалась стрункою фігурою на пляжі - фото 510781

Алессандра Амброзіо похизувалась стрункою фігурою на пляжі - фото 510782

Алессандра Амброзіо похизувалась стрункою фігурою на пляжі - фото 510783

Джерело фото: instagram.com/alessandraambrosio

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