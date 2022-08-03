Алессандра Амброзіо похизувалась стрункою фігурою на пляжі

Відома модель Алессандра Амброзіо не планує відставати від своїх юних колег за зовнішнім виглядом. Красуня активно займається спортом та не менш активно демонструє результати своїх тренувань.

Відома 41-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо активно веде сторінку в інстаграмі, де має понад 11 мільйонів шанувальників. Все тому, що найвідоміший "ангел" Victoria's Secret, яка хоч й офіційно вже кілька років не представляє компанію, продовжує залишатись однією з улюбленіших моделей у цьому бізнесі. Красуня публікує в мережі майже все, що трапляється в її житті, а також не зловживає фотошопом. І свіжі знімки з пляжу це лише підтверджують.

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У серії нових світлин можна побачити, як Алессандра позує в ефектному білому спортивному костюмі на побережжі. Важко не помітити струнку фігуру зірки і те, що вона має напрочуд молодий вигляд. Як зауважують фанати, відсутність макіяжу та проста зачіска додають Амброзіо юності.

Джерело фото: instagram.com/alessandraambrosio

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