Селена Гомес у бікіні показала яскраві фото з відпочинку

Поп-зірка Селена Гомес весело проводить час з подругами і ділиться сонячними фото з прихильниками.

26-річна американська поп-співачка Селена Гомес не переймається заручинами екс-бойфренда Джастіна Бібера. Це підтверджують веселі фото зірки з друзями в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 140 млн користувачів. Селена у купальнику, який не приховує її пишних форм, та джинсовому комбінезоні активно проводить останні дні літа разом зі своїми близькими на яхті. А ви вже встигли відпочити?

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Гортайте галерею:

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 15 Авг 2018 в 5:19 PDT

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