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Селена Гомес у бікіні показала яскраві фото з відпочинку

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Селена Гомес показала пишні форми у бікіні - фото 1
Селена Гомес показала пишні форми у бікіні / instagram.com/selenagomez

Поп-зірка Селена Гомес весело проводить час з подругами і ділиться сонячними фото з прихильниками.

26-річна американська поп-співачка Селена Гомес не переймається заручинами екс-бойфренда Джастіна Бібера. Це підтверджують веселі фото зірки з друзями в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 140 млн користувачів. Селена у купальнику, який не приховує її пишних форм, та джинсовому комбінезоні активно проводить останні дні літа разом зі своїми близькими на яхті. А ви вже встигли відпочити?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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