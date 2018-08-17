Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Ніколь Шерзінгер показала ідеальну фігуру в купальнику

  • 78
Ніколь Шерзінгер показала ідеальну фігуру в купальнику - фото 1
Ніколь Шерзінгер показала ідеальну фігуру в купальнику / instagram.com/nicolescherzinger

Американська співачка Ніколь Шерзінгер викликала захват сонячними фото у купальнику.

40-річна акторка та співачка Ніколь Шерзінгер встигає не лише працювати над власною кар'єрою, а й вести акаунт в соцмережі Instagram. Там красуня ділиться з підписниками моментами зі свого життя, а також кадрами зі світських заходів та зйомок. Тому не дивно, що за зіркою стежать понад 3 млн користувачів. Недавно Ніколь показала, як проводить відпустку, і не обійшлось без спекотних знімків у купальнику. Варто зазначити, що Шерзінгер виглядає чудово та тримає себе у формі.

І ще: Ріта Ора без білизни зваблює фанатів

Читайте також: Ратажковскі з милим цуценятком підкорили шанувальників

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1755
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 728
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз