Ніколь Шерзінгер показала ідеальну фігуру в купальнику

Американська співачка Ніколь Шерзінгер викликала захват сонячними фото у купальнику.

40-річна акторка та співачка Ніколь Шерзінгер встигає не лише працювати над власною кар'єрою, а й вести акаунт в соцмережі Instagram. Там красуня ділиться з підписниками моментами зі свого життя, а також кадрами зі світських заходів та зйомок. Тому не дивно, що за зіркою стежать понад 3 млн користувачів. Недавно Ніколь показала, як проводить відпустку, і не обійшлось без спекотних знімків у купальнику. Варто зазначити, що Шерзінгер виглядає чудово та тримає себе у формі.

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Публикация от Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger) 15 Авг 2018 в 8:49 PDT

Публикация от Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger) 14 Авг 2018 в 10:02 PDT

Публикация от Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger) 30 Июл 2018 в 10:59 PDT

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