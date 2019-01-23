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Ангел Victorias's Secret Ельза Хоск розбурхала мережу (18+)

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Ельза Хоск оголилась в Instagram - фото 1
Ельза Хоск оголилась в Instagram / instagram.com/hoskelsa

Популярна модель та ангел Victorias's Secret Ельза Хоск викликала шквал коментарів у мережі через відверте фото без одягу.

30-річна шведська модель Ельза Хоск, яка на останньому показі Victoria's Srcret презентувала найдорожчу білизну, а саме Fantasy Bra, активно займається не лише кар'єрою, а й соцмережами. За профілем білявки в Instagram стежать більш як 5 млн користувачів. І це не дивно, адже дівчина ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно красуня опублікувала відверті фото без одягу, які викликали справжній шквал компліментів. На знімку можна побачити, як Ельза прикриває струнке тіло прозорими фіранками.

"Одягнутися чи залишитися у ліжку..", – замріяно підписала серію Хоск.

Гортайте серію:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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