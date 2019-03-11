Сексуально та спортивно: дивіться новий рекламний ролик Agent Provocateur

Бренд спідньої білизни Agent Provocateur випустив нове рекламне відео. Цього разу ролик присвячений весняній колекції.

У новому спекотному відео дівчата танцюють та займаються спортом у сексуальній білизні під хіт Pump Up the Jam бельгійського гурту Technotronic.

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У новому сезоні марка надихалася мистецтвом танцю та самовираженням за допомогою мови тіла. У відео знялись 22 професійні танцюристки з абсолютно різними типами фігур. Серед них була балерина, модель та актриса Кайлі Ши.

Насолоджуйтесь рекламним роликом Agent Provocateur:

Нагадаємо, що торік бренд Agent Provocateur випустив ще більш провокативний рекламний ролик спідньої білизни. Дія відбувається у вигаданому готелі Hotel au Provocateur (легке посилання на назву бренду), який усіляко підтримує оголеність. Всі гості в ньому розгулюють абсолютно без одягу. Амбасадор бренду Барбара Палвін приїжджає до готелю в ролі комівояжера та пропонує дівчатам приміряти комплекти білизни з нової колекції, що неабияк припало до душі спокусливим красуням.

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