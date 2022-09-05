Розкішна Сальма Хаєк відсвяткувала 56-річчя танцями в купальнику – відео

Відома акторка Сальма Хаєк влаштувала запальні танці в бікіні з нагоди свого дня народження. І юний вигляд зірки підтверджує, що вік – це просто цифра!

Знаменита акторка, бізнесвумен та модель Сальма Хайєк знаходить час не лише для родини та справ, а й для соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 21 мільйон підписників. Там зірка не соромиться ділитись кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів. Сальма також не зловживає фотошопом, тож регулярно демонструє, що вік – це лише цифра, а не стан душі чи вигляд. І відео зі святкування 56-річчя зірки яскраве підтвердження цьому, пише Радіо MAXIMUM.

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На сонячному відео Сальма позує у крихітному червоному купальнику, танцюючи під трек Stevie Wonder - Happy Birthday. Завдяки розкішному вигляду іменинниці Хаєк вже давно отримала неофіційний титул "найкращої фігури Голлівуду". Здається, акторка має свій секрет довголіття та вічної молодості, оскільки не збирається відставати від юних колег. А відео з танцями зібрало понад 6 мільйонів переглядів та більше як 23 тисячі коментарів з вітаннями і компліментами.

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