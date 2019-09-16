Сексуальний ангел: Алессандра Амброзіо показала фігуру на пляжі

Популярна модель Алессандра Амброзіо потішила фанатів справді сонячними фото на побережжі. Навіть колишні ангели Victoria's Secret залишаються у чудовій формі!

38-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо хоч і попрощалась із роботою ангела Victoria's Secret, однак не збирається поступатися виглядом юним красуням. Розкішна Алессандра активно займається власною кар'єрою, вихованням дітей, а також веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 10 мільйонів підписників.

І ще: Ніколь Шерзінгер розбурхала мережу сексуальною сукнею

Там модель ділиться всім, що трапляється у її життя: від звичайних буднів і до зйомок. Нещодавно Амброзіо нагадала про спекотний сезон та похизувалась ідеальною фігурою у купальнику. Ця краля уміє підкорювати серця не лише усмішкою!

Джерело фото: instagram.com/alessandraambrosio

Читайте також: Ірина Шейк похизувалась фігурою у гарячому образі (фото)