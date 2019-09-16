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Сексуальний ангел: Алессандра Амброзіо показала фігуру на пляжі

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Алессандра Амброзіо у купальнику - фото 1
Алессандра Амброзіо у купальнику / instagram.com/alessandraambrosio

Популярна модель Алессандра Амброзіо потішила фанатів справді сонячними фото на побережжі. Навіть колишні ангели Victoria's Secret залишаються у чудовій формі!

38-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо хоч і попрощалась із роботою ангела Victoria's Secret, однак не збирається поступатися виглядом юним красуням. Розкішна Алессандра активно займається власною кар'єрою, вихованням дітей, а також веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 10 мільйонів підписників.

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Там модель ділиться всім, що трапляється у її життя: від звичайних буднів і до зйомок. Нещодавно Амброзіо нагадала про спекотний сезон та похизувалась ідеальною фігурою у купальнику. Ця краля уміє підкорювати серця не лише усмішкою!

Сексуальний ангел: Алессандра Амброзіо показала фігуру на пляжі - фото 355314

Сексуальний ангел: Алессандра Амброзіо показала фігуру на пляжі - фото 355315

Джерело фото: instagram.com/alessandraambrosio

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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