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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Ніколь Шерзінгер розбурхала мережу сексуальною сукнею

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Ніколь Шерзінгер показала бюст - фото 1
Ніколь Шерзінгер показала бюст / instagram.com/nicolescherzinger

Популярна співачка Ніколь Шерзінгер не припиняє вражати фанатів своїм розкішним виглядом. У своєму віці красуня може з легкістю позмагатись з молодими зірками!

41-річна американська співачка, акторка та танцівниця Ніколь Шерзінгер точно знає секрет вічної молодості, адже виглядає неймовірно завжди. До того ж, зірка не соромиться ділитись деталями своїх буднів та кадрами зі світських заходів на своєму профілі в соцмережі Instagram. Не важко здогадатись, що Ніколь не зловживає фоторедакторами та відстоює право залишатись собою.

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Нещодавно красуня виступала на шоу "Австралія має талант" (Australia's Got Talent), для якого обрала ефектну сукню з глибоким декольте та відвертим вирізом. У такому вбранні Ніколь лише підкреслила всі свої апетитні форми та струнку фігуру, викликавши захват у фанатів. Зацініть!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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