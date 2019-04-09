Сексуальні жінки і цирк: Дженніфер Лопес випустила кліп Medicine

Розкішна Дженніфер Лопес презентувала новий яскравий кліп на трек Medicine, який вже встиг став хітом! Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

49-річна американська співачка і бізнесвумен Дженніфер Лопес потішила фанатів новою відеороботою на спільний трек Medicine з виконавицею French Montana. У кліпі жінки у звабливих образах виступають у цирку. Білосніжні локації та вбрання у поєднанні з каруселями, танцями, музикантами і навіть ворожкою у виконанні самої зірки вже зуміли зібрати понад 3 мільйони переглядів за короткий час. Справжнє шоу від Джей Ло, яка не збирається поступатися молоді ні виглядом, ні популярністю. Зацініть!

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