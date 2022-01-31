Сексуальні атлетки: 5 спортсменок, які зареєстровані на OnlyFans

Ці зірки спорту вирішили, що можуть не лише займатися основним своїм видом діяльності, а й продавати свої пікантні фотографії фанатам. Шанувальники у захваті та готові платити гроші за такий контент.

Пропонуємо вашій увазі 5 спортсменок, які долучилися до індустрії для дорослих. Спочатку вони стали популярними завдяки своїм професійним здобуткам, а потім почали завантажувати свої відверті знимки на спеціальні ресурси.

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Рене Грейсі

Ця дівчина професійна перегонниця. Спортсменка отримує більші кошти на своїх фотографіях, ніж вона заробила за всю свою спортивну кар'єру. Рене припинила спортивну діяльність після дебюту на дорослих сайтах.

Еріка Фонтейн

Ця гімнастка з Америки має багато фанатів, які готові платити за її сторінку на OnlyFans. Дівчина завантажує сексуальні та провокаційні фотки, а ще спілкується з підписниками. Еріка не проти відповідати на повідомлення.

Пейдж Ванзант

Пейдж – колишня зірка UFC. Її прихильники вмовляли створити спеціальну сторінку для пікантних знимків. Також дівчина має свій сайт, на який теж можна оформити платну підписку і дивитися гарячі фото сильної красуні.

Ліз Кембідж

Ліз – австралійська баскетболістка. Вона має бронзову медаль за Олімпійські ігри, які відбувалися у 2012 році. Додаткові кошти їй приносить атлетична зовнішність. Висока та підтягнута красуня публікує відвертий контент, за що отримала незадоволення від професійної спільноти.

Перл Гонзалес

Перл – 35-річна спортсменка, яка займається боями MMA. Торік вона зареєструвалася на OnlyFans, чим задовольнила своїх фанатів. Також у неї є сайт з особливим контентом, який збудить найвибагливіших прихильників.

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