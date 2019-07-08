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Сексуальні ангели Victoria's Secret в рекламі нових купальників

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У Victoria's Secret навіть запропонували "купальниковий" гороскоп - фото 1
У Victoria's Secret навіть запропонували "купальниковий" гороскоп / vokr

Літо набирає обертів, і Victoria's Secret не зупиняється – випускає все нові моделі купальників, на які ми вам і пропонуємо подивитися!

У новій колекції додали яскравих і глибоких кольорів: темно-синій, пурпуровий, червоний. Є злиті моделі. Також представили класичні моделі в цих насичених кольорах.

І ще: Модель Victoria's Secret розвеселила фото у бікіні

Бандо з плавками не залишили без уваги: вид ззаду теж важливий. Придумали і цікаву деталь у вигляді фірмової букви V. Трохи розбавили квітковим принтом і додали зефірної ніжності.

Сексуальні ангели Victoria's Secret в рекламі нових купальників - фото 339381

Сексуальні ангели Victoria's Secret в рекламі нових купальників - фото 339382

Сексуальні ангели Victoria's Secret в рекламі нових купальників - фото 339383

Сексуальні ангели Victoria's Secret в рекламі нових купальників - фото 339384

Сексуальні ангели Victoria's Secret в рекламі нових купальників - фото 339385

Сексуальні ангели Victoria's Secret в рекламі нових купальників - фото 339386

Сексуальні ангели Victoria's Secret в рекламі нових купальників - фото 339387

Сексуальні ангели Victoria's Secret в рекламі нових купальників - фото 339388

У Victoria's Secret навіть запропонували "купальниковий" гороскоп. В цілому, вийшло яскраво, живо, красиво і цікаво.

Сексуальні ангели Victoria's Secret в рекламі нових купальників - фото 339380

Найсвіжіша колекція, як завжди, коштує космічних грошей, але "стару" тримісячної давності вже можна купити за розумні гроші, а там теж багато цікавих моделей.

Читайте також: Ангел Victoria's Secret показала реальну фігуру в купальнику

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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