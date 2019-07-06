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Модель Victoria's Secret розвеселила фото у бікіні

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Келлі Гейл у бікіні - фото 1
Келлі Гейл у бікіні / instagram.com/kellybellyboom

Популярна модель Келлі Гейл має не лише витончену фігуру, а й чудове почуття гумору. Недавні фото красуні на пляжі це лише підтверджують!

24-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя. Дівчина не соромиться показувати звичайні будні та залаштунки фешн-індустрії, тому не дивно, що у неї понад мільйон підписників.

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Нещодавно Келлі, врода якої мало кого може залишити байдужим, розвеселила своїх шанувальників знімком з фотосесії у купальнику. Спохмурніла модель з ідеальними формами прискіпливо дивіться прямісінько на фотографа.

"Цей погляд для Камерона Хаммонда (фотограф, ред), коли він хоче, щоб я поверталась в океан для іншої зйомки, але вода крижана", – відзначила красуня у коментарі.

instagram.com/kellybellyboom - фото 338832
instagram.com/kellybellyboom

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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