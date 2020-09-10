Сексуальне виховання: творці розповіли, що вже почали працювати над 3 сезоном

У нас хороша новина для тих, хто очікує на появу третього сезону популярного серіалу "Сексуальне виховання". Творці розповіли, що вони почали працювати над зйомками.

Анонс Netflix зробив на своїй сторінці у твіттері.

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Прихильникам серіалу "Сексуальне виховання" показали сценарій майбутнього, третього сезону.

Season 3 of #SexEducation is now in production! pic.twitter.com/ipaPgBKvoj — Netflix Queue (@netflixqueue) September 9, 2020

На честь анонсу Netflix випустив закулісне відео виробництва комедійного серіалу, де актори шоу дізнаються про старт зйомок і починають до них готуватися.

NEWS : Sex Education S3 is officially in production pic.twitter.com/dj1pqdHqau — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 9, 2020

"Сексуальне виховання" розповідає історію британського школяра Отіса, який живе з матір'ю-психологом, котра займається питаннями сексуальних стосунків. У якийсь момент Отіс і сам починає нелегально давати консультації учням своєї школи.

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