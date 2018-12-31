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Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у січні
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Найкрутіші прем'єри серіалів січня 2019 не залишать байдужими фанатів трилерів, драми та комедій. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у світ у першому місяці нового року!
Приємні турботи
Оригінальна назва: Good Trouble
Жанр: драма, комедія, мелодрама
Країна: США
Режисер: Джон М. Чу, Майкл Медіко
У головних ролях: Майя Мітчелл, Сьєрра Рамірес, Зурі Аделе, Роджер Барт
Тривалість: 45 хв.
Дата: з 8 січня
Спін-офф доволі популярної мелодрами "Фостери" розповідає про сестер Маріану та Келлі, які переїздять до Лос-Анджелеса. Нове місто приносити нову домівку, нові хобі та захоплення. Дівчатам доведеться швидко влитись у новий ритм та почати справді доросле життя.
Приємні турботи, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Проект "Синя книга" (16+)
Оригінальна назва: Project Blue Book
Жанр: детектив, фантастика, історичний
Країна: США
Режисер: Роберт Стромберг
У головних ролях: Ейдан Гіллен, Лаура Меннелл, Майкл Маларкі, Ксенія Соло, Майкл Харні
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 8 січня
Новий серіал присвячено секретним дослідження щодо НЛО, які було організовано ще всередині минулого століття. Тоді військово-повітряні сили США мати надтаємний проект "Синя книга". Сюжет розповість про відомого астронома та уфолога Джозефа Аллена Хайнека, який був учасником досліджень. Він вивчав величезну кількість свідчень про появу інопланетних об'єктів від різних людей.
Проект "Синя книга", дивитись трейлер серіалу онлайн:
Сім'я
Оригінальна назва: Fam
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Скотт Елліс
У головних ролях: Ніна Добрев, Одесса Адлон, Тоні Белл
Тривалість: 30 хв.
Дата: з 10 січня
Головна героїня нового серіалу "Сім’я" свариться з батьком і вирішує переїхати до старшої сестри. Щоправда, вона мешкає зі своїм нареченим, тому поява дівчини дещо змінює режим життя родини.
Сім'я, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Переродження
Оригінальна назва: The Passage
Жанр: трилер, фентезі
Країна: США
Режисер: Маркос Сіга
У головних ролях: Саня Сідні, Зек Аппельман, Б.Дж. Брітт, Корі Чепмен, Дженніфер Феррін
Тривалість: 44 хв.
Дата: з 14 січня
Серіал за мотивами популярної трилогії Джастіна Кроніна показує постапокаліптичне майбутнє. Через таємний експеримент уряду на свободі опиняються вампіри з моторошним вірусом, який знищує людей. Врятувати людство зможе лише маленька сирота Емі, яка дивним чином не реагує на вірус.
Переродження, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Кармен Сандієго
Оригінальна назва: Carmen Sandiego
Жанр: пригоди, детектив
Країна: США
Режисер: Керолайн Фрейзер
У головних ролях: Джина Родігез
Тривалість: 22хв.
Дата: з 18 січня
Геніальна зловмисниця Кармен Сандієго викрадає дорогоцінності по всьому світу завдяки хитромудрим планам. Але їй завжди намагаються зламати всі плани детективи з агентства ACME, у якому раніше працювала і сама Кармен.
Кармен Сандієго, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Чорний понеділок (16+)
Оригінальна назва: Black Monday
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Еван Голдберг, Сет Роген
У головних ролях: Дон Чідл, Ендрю Реннеллс, Реджина Холл, Юджин Кордеро, Пол Шир
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 20 січня
Сюжет розповідає про події 19 жовтня 1987 року, які називають чорним понеділком, адже у цей день було рекордне падіння Промислового індексу Доу-Джонса. Вважається, що ця дата була найжахливішою в історії фондової біржі на Волл-стріт.
Чорний понеділок, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Я – ніч (16+)
Оригінальна назва: I Am The Night
Жанр: драма, містика
Країна: США
Режисер: Петті Дженкінс
У головних ролях: Кріс Пайн, Індіа Айслі, Джефферсон Мейс, Джастін Корнвелл
Тривалість: 48хв.
Дата: з 28 січня
Сюжет за мотивами реальності історії розповідає про Фауну Ходел, яка хоче дізнатись, хто вона така і звідки родом. Вона їздить різними містами та знаходить знаменитого лікаря і потенційного родича Джорджа Ходела, якого підозрювали у вбивстві відомої акторки. Щоправда, дівчина не сама намагатиметься розплутати клубок історій власної родини, адже їй допомагатиме журналіст.
Я – ніч, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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