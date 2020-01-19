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Сексуальне виховання 2: трейлер нового сезону серіалу, який варто побачити
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У мережі показали нове промо до 2 сезону крутого серіалу Сексуальне виховання або ж Статеве виховання (Sex Education), який вже вийшов на екранах. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Стрімінговий сервіс Netflix потішив глядачів тизером до продовження серіалу Статеве виховання (Sex Education), який вже 17 січня з'явився в мережі. Сподіваємось, що найближчим часом також з'явиться і український дубляж всіх 8 епізодів шоу.
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Сюжет і надалі розповідає про інтимні проблеми школярів, а також про життя 16-річного Отіса, мама якого сексолог. Тому юнак вирішує допомагати іншим з неприємностями сексуального характеру. Щоправда, здебільшого за гроші. У новому сезоні хлопець нарешті поборе власні проблеми і навіть позбудеться цноти. Якщо ви вважаєте, що цей серіал лише для підлітків, то дуже помиляєтесь.
У головних ролях: Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Емма Маккей, Джилліан Андерсон та інші.
Сексуальне виховання 2, дивитись трейлер онлайн:
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