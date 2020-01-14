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Бульварні жахіття: Місто ангелів: трейлер нового серіалу від Showtime

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Бульварні жахіття: Місто ангелів, трейлер серіалу - фото 1
Бульварні жахіття: Місто ангелів, трейлер серіалу

У мережі з'явився трейлер до нового серіалу "Бульварні жахіття: Місто ангелів" (Penny Dreadful: City of Angels), який вже навесні вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Showtime потішив фанатів моторошних серіалів промо до новинки під назвою "Бульварні жахіття: Місто ангелів" (Penny Dreadful: City of Angels), дата виходу якої запланована на 26 квітня. Якщо ви пам'ятаєте серіал за назвою Жахи за монету чи Страшні Казки з Євою Грін у головній ролі, то нова екранізація відкриє свіжу сторінку. Творці назвали її "духовним нащадком оригінальної історії, яка проходила у Лондоні у вікторіанську епоху".

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Сюжет розповість про Лос-Анджелес у 1938 році, коли жахливе вбивство шокує мешканців. За роботу беруться детектив Тяго Вега та його партнер Льюїс Мішнер. Щоправда, справа набуває епічності, адже показує багату історію Лос-Анджелеса: від будівництва першої автостради міста та мексикансько-американського фольклору до небезпечних шпигунських дій Третього Рейху.

У головних ролях: Наталі Дормер, Деніел Дзоватто, Нейтан Лейн та інші.

Бульварні жахіття: Місто ангелів, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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