Фітнес-блогерка похизувалась сідницями перед фанатами (фото)

Популярна фітоняшка Теммі Хемброу продовжує тішити шанувальників спекотними фото. Цього разу білявка показала апетитну фігуру в бікіні.

25-річна австралійська блогерка та фітоняшка Теммі Хемброу обожнює бути в центрі уваги мережі, а її профіль в соцмережі Instagram це лише підтверджує. Там за білявкою з ефектними формами стежать понад 9 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже дівчина обожнює ділитись пікантними знімками своєї фігури.

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Нещодавно Теммі, яка ще й виховує двох маленьких дітей, вирішила похизуватись сідницями у крихітному купальнику. Звісно ж, ракурс вона обрала відповідний. Таким чином дівчина прорекламувала власну систему тренувань та харчування, яка допомагає їй підтримувати себе у формі. І це справді працює, адже гаряче фото вподобали понад 280 тисяч користувачів.

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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