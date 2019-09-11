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Сексуальне відео з Кайлі Дженнер розбурхало мережу (18+)

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Кайлі Дженнер роздяглась у рекламі - фото 1
Кайлі Дженнер роздяглась у рекламі / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель Кайлі Дженнер опинилась у центрі уваги мережі через пікантне відео у білизні, які підкреслила всі її апетитні форми. Тут справді спекотно!

22-річна американська модель, бізнесвумен та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер активно веде профіль в соцмережі Instagram, де має рекордну кількість підписників, а саме 146 мільйонів фанатів. Там зірка ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок до світських заходів та звичайних буднів.

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Нещодавно красуня стала героїнею нової реклами бренду Skims, який належить її сестрі Кім Кардашян. Звісно ж, залаштунки і невелике промо Кайлі опублікувала і на власній сторінці, де за лічені години його побачили понад 10 мільйонів разів! А все тому, що на відео зірка у обтислій білизні демонструє свою ефектну фігуру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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