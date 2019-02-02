Сексуальна зірка реаліті-шоу розлютила мережу оголеним фото (18+)

39-річна Кортні Кардашян знялася у відвертій фотосесії у мереживній білизні, викликавши засудження деяких фоловерів.

Зірка опублікувала відвертий знімок на своїй сторінці в Instagram, після чого швидко відповіла хейтерам на невдоволення.

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Користувачі розділилися на дві категорії. Половина з них відзначили, що Кортні шикарно виглядає у ніжній мереживній білизні, яка вигідно підкреслює її форми. Зате іншим підписникам здалося, що такі знімки недоречно публікувати у день народження дочки Кайлі Дженнер Стормі, якій виповнився рік.

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