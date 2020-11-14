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Сексуальна запальничка: Надя Дорофєєва знялася у спокусливій спідній білизні (18+)
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
Вам сподобається: Алла Костромічова показала бюст у відвертому боді: гарячі фото моделі
Почнемо цього разу з Наді Дорофєєвої. Співачка виклала в мережу гаряче фото, на якому вона позує у спокусливій спідній білизні. Пост вона супроводжує текстом: "Дуже тонко натякаю на назву пісні". Нагадуємо, що Надя розпочала сольну кар'єру. Читайте, що про неї думають підписники зірки: "Трек "Мастурбація", "Вогонь", "Ні, ну Надя даєш", "Сексуальна запальничка? Що?", "Вогняна жінка", "Щось гаряче буде", "Вогонь. По твоєму стилю видно", "Голий вогонь?", "Образ просто шикарний", "Груди покинули чат. Тільки без образ", "Не вистачило грошей на одяг?"
Настя Каменських заворожила своїх підписників спокусливим фото, на якому вона позує перед дзеркалом без бюстгальтера. Це світлина надзвичайно сподобалася підписникам співачки, тож вони засипали її компліментами: "Яка ж ви красива. З кучерями особливо. На мій смак, прекрасна", "Шикарна", "Гарна", "Кокетка", "Більше фото викладай", "Жінка вамп".
А ми продовжуємо. Спекотним фото цього тижня поділилася також DJ NANA. Найсексуальніша українська діджейка виклала в інстаграм фото, на якому показала свій розкішний бюст. Насолоджуйтеся гарячим фото зірки, а також читайте, що про неї думають прихильники мережі: "Я думав, це Моніка Беллуччі", "Більше оголеного тіла. Не соромтеся", "Який красивий розріз очей".
Віка Маремуха, зірка проєкту "Топ-модель по-українськи", виклала спокусливе фото в мережі. На ньому красуня позує в неймовірному чорному боді, хизуючись своїми стрункими та довжелезними ногами та гарячими вигинами. Тож немає нічого дивного в тому, що її буквально засипали компліментами підписники: "Дуже сексі", "Фотка здуріти можна!", "Не перестаю захоплюватися тобою, крихітко", "Фотогенічність зашкалює", "Пожежа", "Шикарна крихітка", "Ноги – любов".
Алла Костромічова перебрала естафету в нашій добірці. Вона виклала кумедне фото, яке зробили під час зйомок останнього випуску проєкту "Супер Топ-модель по-українськи". Навіть на цьому фото ведуча реаліті спокушає на всі 100 відсотків. Читайте, що про неї думають підписники: "Як завжди неповторна", "Королева", "Бомба", "Неймовірна", "Алла, у вас стильні образи", "Вогонь, ви – прекрасні".
Наостанок залишаємо вам Надію Мейхер. Співачка й учасниця шоу "Танці з зірками" поділилася серією спокусливих фото, які надзвичайно сподобалися її підписникам. Насолоджуйтеся й ви, а також читайте коментарі, які вони залишили під її постом: "Просто неймовірно чудесна", "Нереальна красуня", "Найкрасивіша. Обожнюю", "Четверте фото – справжня ніжність", "Сексуальна", "Божественно", "Дівчина-вогонь".
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